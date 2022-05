POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Wirges (ots) - Am Freitag, 29.04.22, gegen 13:00 Uhr, kam es in Wirges auf dem dortigen Norma-Parkplatz, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein Pkw Toyota beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es wird um Zeugenhinweise an die Polizei Montabaur gebeten (02602-92260). Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 ...

