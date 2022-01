Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Motorrollers (Mofas) und anschließender Brandstiftung

Selters (ots)

In der Nacht vom 03./04.01.2022 wurde in Selters, Bahnhofstraße, ein verschlossener Motorroller der Farbe CPI Oliver City 25, Farbe schwarz, Versicherungskennzeichen 810 LPF durch unbekannte Personen entwendet. Am 08.01.2022, 14.51 Uhr, wurde dieser entwendete Motorroller in Selters am Ende der Straße Wachtweg zu Beginn des dortigen Wirtschaftsweges ausgebrannt aufgefunden. Durch unbekannte Tatverdächtige wurde das Mofa in Brand gesetzt. Die Polizeiinspektion Montabaur bittet um Hinweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Mofas und der anschließenden Brandstiftung. Zeugen, die in Zusammenhang mit den beiden Straftaten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Montabaur in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell