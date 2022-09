Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unbekannte rollen alten Autoreifen die Straße runter und beschädigen Blumenkübel

Daaden (ots)

In der Nacht vom 19. auf den 20.09.2022 rollten Unbekannte gegen 04:00 Uhr einen Autoreifen samt Stahlfelge die Freiergrundstraße in Daaden herunter. Das Komplettrad rollte über die Straße, beschädigte auf einem Privatgrundstück einen Blumenkübel und kam dann zum Liegen. Die Polizei Betzdorf führt ein Ermittlungsverfahren wg. gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 9260.

