Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz

Dierdorf (ots)

Die Geschädigte parkte ihren PKW VW Polo am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr in Dierdorf, Königsberger Straße, auf dem LIDL-Parkplatz. Als sie nach dem Einkaufen zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte Sie frische Beschädigungen am Heck fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell