Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 31.03.2020 Hundebiss

Breitscheidt (ots)

Am 12.03.2020 gegen 20.20 Uhr wurde eine 61- jährige Frau in Breitscheid durch einen Hundebiss verletzt. Bei dem Hund soll es sich vermutlich um einen hellen/gelben Labrador gehandelt haben. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Hinweise an die Polizei Altenkirchen

