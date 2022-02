Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfallflucht

Heidesheim (ots)

Am 11.02.2022, gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der A643, am Autobahndreieck Mainz, Fahrtrichtung Bingen, bzw. Darmstadt ein Verkehrsunfall. Ein zur Zeit noch unbekannter PKW, evtl. Kleintransporter (silberfarben) kam an der genannten Stelle nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Fahrbahnteiler und beschädigte hierbei eine Warnbake. Das Fzg., welches nach dem Vorfall in unbekannte Richtung weiterfuhr, wurde vermutlich im Frontbereich stark beschädigt. Zeugenhinweise bitte an Polizeiautobahnstation Heidesheim, Tel. 06132/9500

