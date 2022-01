Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in leerstehende Wohnhäuser

Deuselbach (ots)

Im Tatzeitraum Freitag, 21.01.22, 19:30 Uhr - Samstag, 22.01.22, 09:00 Uhr kam es in der Ortslage Deuselbach im Bereich Simbachstraße / Erbeskopfstraße zu einem Einbruch in zwei leerstehende Wohnhäuser. In einem ersten Fall verschafften sich die Täter mit brachialer Gewalt Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlten dieses. In einem zweiten Fall gelangten die Täter durch eine vermutlich offenstehende Stalltür eines Nebengebäudes in den Wohnkomplex und durchwühlten dieses Anwesen ebenfalls. Da es sich jeweils um leerstehende Häuser handelte befanden sich dort keine Wertsachen mehr. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der Ortslage Deuselbach gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.

