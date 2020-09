Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW in Konz zerkratzt

Konz (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12.09.2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 13.09.2020 ,19.00 Uhr, wurde die gesamte srechte Fahrzeugseite eine schwarzen Pkw Volvo von einem unbekannten Täter mit einem Gegenstand zerkratzt. Der Volvo stand in der Straße Im Weerberg in Konz-Berensborn. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz, Tel.: 06501/92680.

