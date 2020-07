Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in das Sportlerheim des SV Kell am See

Kell am See (ots)

Zwischen Samstag dem 25.07.2020 und Sonntag den 26.07.2020 wurde in das Vereinsheim des SV Kell am See eingebrochen. Die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Insbesondere interessiert sich die Polizei für einen blauen Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen.

Die Tatzeit kann zwischen Samstag 22:00 Uhr bis Sonntag 05:40 Uhr eingegrenzt werden.

Sachdienliche Hinweise in Bezug auf den Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.-Nr.: 06503 / 9151-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Str. 53

54411 Hermeskeil

Tel.: 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell