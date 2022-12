Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Weisenheim am Berg (ots)

Sachschaden in Höhe von 2500 EUR sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 9 Uhr an der Einmündung Haalbergstraße/ Im Eiertal in Weisenheim am Berg. Eine 61 - jährige Autofahrerin missachtete die Vorfahrtsregelung "rechts - vor - links" und stieß im Einmündungsbereich mit dem Fahrzeug eines 85 - jährigen zusammen. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten bei dem Vorfall unverletzt.

