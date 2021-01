Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.01.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Örtlichkeiten im Dienstgebiet Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 14:15 Uhr bis 14:45 Uhr wurde eine Kontrollstelle im Bereich des Kindergartens in der Dackenheimer Straße in Freinsheim eingerichtet. Im Anschluss hieran wurden Kontrollen in der Bahnhofstraße Erpolzheim sowie im Bereich der Fußgängerquerungshilfe in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim durchgeführt. Erfreulicherweise mussten bei keiner der Kontrollstellen, trotz teilweise hohen Verkehrsaufkommens, Geschwindigkeitsverstöße beanstandet und geahndet werden.

