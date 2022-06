POL-PPWP: Fahrerflucht: Beim Rangieren Auto beschädigt

Kreis Kaiserslautern (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache ist es in einer Lagerhalle des Abfallwirtschaftsbetriebs in Mehlingen am Dienstagmorgen zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Was den Brand auslöste, ist noch nicht geklärt. |elz Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westpfalz ...

