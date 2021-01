Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch auf Baustelle

Kaiserslautern (ots)

Eine Baustelle in der Rosenstraße hat in der Nacht zu Mittwoch Einbrecher angelockt. Am Mittwochmorgen fiel auf, dass ein Bauzaunelement aus dem Betonfuß herausgehoben und die Bautür des Rohbaus von unbekannten Tätern aufgehebelt wurde.

Eine erste Überprüfung der Baustelle ergab, dass die Eindringlinge mehrere Geräte der Marke Bosch, Makita und Hilti, im Gesamtwert von mehreren hundert Euro gestohlen haben. Die Koffer, in denen die Geräte verstaut waren, wurden aufgebrochen.

Die Tatzeit war vermutlich zwischen 2:45 Uhr und 3:15 Uhr. Zeugen hatten hier verdächtige Geräusche wahrgenommen, die sie aber zunächst auf den Wind zurückführten

Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

