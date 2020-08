Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Ramstein-Miesenbach, Sattelzug mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Ramstein-Miesenbach (ots)

Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung untersagten am Donnerstag einem Sattelzugfahrer die Weiterfahrt, da an seinem Fahrzeug erhebliche technische Mängel festgestellt wurden. Durch laute Klopfgeräusche im Bereich der Hinterachse des Sattelanhängers fiel er den Beamten beim Vorbeifahren auf der A6 auf. Bei der folgenden Kontrolle auf dem Autohof Ramstein konnten erhebliche, sicherheitsrelevante Mängel an der Hinterachse, eine defekte Bremsanlage u.a. mit einem außer Betrieb gesetzten ABS und dadurch extrem beschädigte Reifen am Auflieger festgestellt werden. Weiterhin benutzte der 47 jährige Fahrer für sein digitales Kontrollgerät eine Fahrerkarte, die bereits abgelaufen und somit ungültig war. Da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet war, wurde die Weiterfahrt der Fahrzeugkombination untersagt. Gegen den Fahrer und den Halter des Sattelzuges wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.|zvd

