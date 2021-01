Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Feuerwehr rettet Person aus Gartenteich. Aufmerksamer Nachbar verhindert schlimmeres

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Am heutigen Samstag gegen 15:30 Uhr nahm ein Plettenberger Anwohner, der im Innenstadtbereich wohnt, untypische Bewegungen in dem Teich seines Nachbarn wahr. Daraufhin ging dieser sofort gucken und stellte fest, dass sein Nachbar augenscheinlich in den Gartenteich gefallen sei. Der aufmerksame Nachbar setzte sofort einen Notruf ab. Kurzzuvor löste der Patient über einen an seinem Handgelenk befestigten Hausnotrufknopf vermutlich ebenfalls einen Alarm aus.

Durch die Informationen des Nachbarn alarmierte die Kreisleitstelle die Plettenberger Feuerwehr mit dem Stichwort "TH-1 Person im Wasser". Zusätzlich zur hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst, wurde die ortsansässige Löschgruppe Stadtmitte alarmiert, sowie die Löschgruppe aus Ohle, die unter anderem auch für die Wasserrettung spezialisiert ist. Bei dem gemeldeten Stichwort rüstet sich der Angriffstrupp der Wache auf der Anfahrt direkt im HLF mit einem Überlebensanzug aus. Dieser dient bei Eisunfällen und Wasserrettungen bei niedrigen Temperaturen bei denen Verunglückte schnelle Hilfe benötigen, um lebensgefährliche Unterkühlungen und das Ertrinken zu vermeiden. Die Einsatzkraft wird durch den Anzug vor Nässe und Kälte geschützt und kann somit den Verunglückten retten. Durch eine Einweiserin wurde die Besatzung des HLF der Wache direkt in den Garten geleitet. Die Meldung des Anrufers bestätigte sich. Der Patient, der wach und ansprechbar war, lag in seinem Gartenteich. Dort wurde er durch zwei Personen (Nachbar und eine Pflegedienst Mitarbeiterin), die außerhalb des Teiches standen, mit dem Kopf über Wasser gehalten. Mit einem Sprung in den Teich rettete der Angriffstrupp in Zusammenarbeit mit dem Einsatzleiter die Person aus dem eiskalten Wasser. Die Besatzung der Drehleiter unterstütze den Rettungsdienst bei der Vornahme des medizinischen Equipments und unterstütze beim Transport des Patienten bis zum Rettungswagen. Womit er dann ins Plettenberger Krankenhaus verbracht wurde.

Die mitalarmierten Löschgruppen konnten aufgrund des schnellen Eingreifens ihre Einsatzfahrt abbrechen. Die hauptamtliche Wache rückte gegen 16 Uhr wieder ein.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Plettenberg

Lisa Vedder

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391/923-497

Fax: 02391/923-455

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell