FW-DT: Brennender Mülleimer in Küche

Detmold (ots) - Am Mittwochabend um 21:41 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Brokhausen, der Löschzug Mitte, sowie der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Osnabrücker Straße gerufen. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte konnten jedoch Entwarnung geben: Es handelte sich "nur" um einen Mülleimer, der in einer Küche des betreffenden Mehrparteienhaus brannte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nachrückende Kräfte konnten demensprechend wieder abdrehen und zurück in ihre Standorte fahren. Nach etwa 20 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr Detmold beendet. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

