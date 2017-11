FW-Heiligenhaus: Silber für die Jugendfeuerwehr Heiligenhaus beim Jubiläums-Fußballturnier (Meldung 26/2017)

3 weitere Medieninhalte

Gruppenfoto der Mannschaft der Jugendfeuerwehr Heiligenhaus (Foto: Feuerwehr Heiligenhaus) Bild-Infos Download

Heiligenhaus (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die Jugendfeuerwehr Heiligenhaus ein Fußballturnier für alle Jugendfeuerwehren des Kreises Mettmann ausgetragen. Acht der zehn Städte des Kreises nahmen teil. Anlass für das Turnier war der 45. Geburtstag der Heiligenhauser Jugendfeuerwehr. Neben einer Geburtstagstorte spendierten die Gastgeber auch einen großen Wanderpokal. Am Ende reichte es für die Heimmannschaft für den zweiten Platz.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Michael Beck und Wehrleiter Ulrich Heis traten die acht Städte in zwei Gruppen gegeneinander an. In der Nordkreis-Gruppe konnte für die Heiligenhauser der Start in das Turnier nicht besser laufen. Direkt im ersten Spiel traten sie im Derby gegen die Mannschaft der Jugendfeuerwehr Velbert an, welches sie mit 1:0 gewannen. In den nächsten Spielen gegen Mettmann und Wülfrath konnte sich die fußballbegeisterte Heimmannschaft auch behaupten und setzte sich als Gruppenerster durch. Das war gleichbedeutend mit dem Einzug in das Turnier-Finale. In der Südkreis-Gruppe konnte Erkrath den Gruppensieg für sich verbuchen.

Anschließend schnitten die Jugendfeuerwehrchefin Daniela Hemmert und die Gruppenführerin Julia Hahn auf dem Spielfeld eine große Geburtstagstorte zum 45. Geburtstag an. In der Pause konnten dann alle Spieler und Fans den leckeren Kuchen genießen.

Nach den Platzierungsspielen um die Plätze 3 bis 8 folgte das mit Spannung erwartete Finale, welches durch alle anderen Jugendfeuerwehren auf der Tribüne mit lauten Fangesängen begleitet wurde. Das Spiel verloren die Heiligenhauser gegen Erkrath nur knapp mit 0:1, dies brachte ihnen aber immerhin den zweiten Platz ein.

Bei der Siegerehrung überreichte der stellvertretende Kreisbrandmeister Mirko Braunheim und der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Heiligenhaus Jörg Brunnöhler, der Erkrather Jugendfeuerwehr neben der Urkunde, den neuen Wanderpokal. Der "Henkelpott" hat die gleiche Form und Größe wie der echte Champions League-Pokal bei den Profis. Zukünftig soll bei allen Kreis-Wettkämpfen der Sieger die Wandertrophäe mitnehmen dürfen, bis bei der nächsten Veranstaltung erneut um den Pokal gekämpft wird.

Jedes Jahr veranstaltet eine Jugendfeuerwehr für alle Städte der Kreisgemeinschaft eines der abwechslungsreichen Events. Neben dem Fußballturnier, gibt es unter anderem eine Kreisalarmübung, die im Oktober in Hilden stattfand. Beim Fußballturnier, wie auch bei den anderen Veranstaltungen, steht vor allem die Fairness und das Miteinander im Vordergrund. Die Jugendlichen sollen lernen, dass die Herausforderungen in der Feuerwehr nur zusammen als Team absolviert werden können.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Heiligenhaus

Jugendfeuerwehrwart

Dominic Wulf

Mobil: 0151 40342626

E-Mail: d.wulf@jf-heiligenhaus.de

http://www.fw-heiligenhaus.de/

http://www.facebook.de/fwheiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell