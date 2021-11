FW-ME: Der Kreisfeuerwehrverband Mettmann freut sich über Sonderspende der deutschen Sparkassen

Kreisfeuerwehrverband Mettmann e.V.

Der Kreisfeuerwehrverband Mettmann freut sich über Sonderspende der deutschen Sparkassen

Erkrath

Aus einer Sonderspende der Sparkasseninitiative "Wir Wunder" anlässlich der Flutkatastrophe hat die Kreissparkasse Düsseldorf den Feuerwehren des Kreises Mettmann einen Betrag von 7.500,- EUR zur Verfügung gestellt. Die Spende überreichte der Gebietsdirektor der Kreissparkasse Herr Thomas Döring an den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Guido Vogt und den stellvertretenden Vorsitzenden René Schubert im Beisein von Herrn Markus Kühn, dem Schulleiter der Kreisfeuerwehrschule Mettmann.

Die Spende wurde zur Beschaffung eines mobilen Gefahrgutleckagetrainers verwendet. Im Rahmen von Hochwassereinsätzen kommt es durch das Aufschwimmen von Tankanlagen oder der Kollision mit Treibgut häufig zu Beschädigungen und einem Austritt des Inhaltes. Mit der auf einem Anhänger aufgebauten Übungsanlage können eine Vielzahl von möglichen Leckage-Szenarien an Öl- und Gastanks sowie an Rohrleitungssystemen oder -flanschen simuliert werden, welche z.B. auch in chemischen Betrieben oder an Tankfahrzeugen bei Unfällen vorkommen können. Der neue Anhänger wurde der Kreisfeuerwehrschule des Kreises Mettmann für die Aus- und Fortbildung zur Verfügung gestellt und kann dort auch von den kreisangehörigen Feuerwehren für Übungen im Umgang mit Gefahrstoffen an den eigenen Standorten ausgeliehen werden.

Der Kreisfeuerwehrverband Mettmann bedankt sich sehr bei der Kreissparkasse Düsseldorf und den Sparkassen für die freundliche Spende und die damit ausgedrückte Wertschätzung für die Arbeit der Einsatzkräfte aller Feuerwehren im Kreis Mettmann.

