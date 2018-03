FW-MG: Feuerwehr rettet Kaninchen aus der eisigen Kälte

Mönchengladbach-Rheydt, 01.03.2018, 18:08 Uhr, Stapperweg (ots) - Im Einsatz war das Kleineinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Am gestrigen Abend wurde das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt) durch den Kommunalen Ordnungs- und Servicedienst (KOS) zu einer Tierrettung auf den Stapperweg alarmiert. Anwohner eines Mehrfamilienhauses hatten die jungen Kaninchen bei eisigen -7 Grad in ihrem Gitterkäfigen im zugigen Durchgang eines Hauses gefunden und meldeten dieses. Die Mitarbeiter der Feuerwehr retteten die Kaninchen aus der Kälte und brachten sie in eine warme Sammelbox des Tierheims. Wer die Tiere in der Kälte ausgesetzt hat ist bis jetzt unklar.

Einsatzleiter: Hauptbrandmeister Uwe Friese

