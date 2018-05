FW-KR: Verkehrsunfall Kreuzung "Am Schicksbaum"

Krefeld (ots) - Um 17:16 Uhr kam es im Bereich der Kreuzung "Am Schicksbaum" zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert und geriet in Brand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten unter Atemschutz den Fahrzeugbrand. Zwei verletzte und eine betroffene Person wurden durch den Rettungsdienst der Stadt Krefeld behandelt und transportiert. Im Verlauf der Rettungseinsatzes wurden die Einsatzkräfte durch uneinsichtige Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese fuhren trotz Absicherung der Einsatzstelle in diese hinein. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es scheinbar keiner unbeteiligten Person zuzumuten ist, auf Grund eines Unfalles persönliche Wartezeit in Kauf zu nehmen. Zum Unfallhergang kann derzeit keine Aussage getroffen werden, die Polizei ermittelt.

