FW-D: Zimmerbrand, eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Mittwoch, 15. November 2017, 03:23 Uhr, Krahnenburgstraße, Düsseldorf- Lichtenbroich

In der Nacht zu Mittwoch kam es auf der Krahnenburgstraße zu einem Zimmerbrand, bei dem eine Person schwer verletzt durch die Feuerwehr gerettet werden konnte.

Ein aufmerksamer Hausnachbar hatte gegen 03:20 Uhr eine Rauchentwicklung in dem zweigeschossigen Haus festgestellt und die Feuerwehr verständigt. Schnell stellt sich heraus, dass der Rauch aus der zirka 40 Quadratmeter großen Souterrain Wohnung quoll. Da davon ausgegangen werden musste, dass sich der Wohnungsmieter noch in der Wohnung befinden würde, entschloss sich der Einsatzleiter zu einem gewaltsamen Eindringen in die Wohnung. Nach sehr kurzer Zeit hatte der vorgehende Trupp eine männliche Person auf dem Boden liegend vorgefunden. Umgehend brachten die Einsatzkräfte der Feuerwache Flughafenstraße den bewusstlosen Mann ins Freie der dort sofort vom städtischen Rettungsdienst notfallmedizinisch Versorgt wurde.

In Begleitung des Notarztes wurde der Verletzte zunächst zur Erstversorgung in die Kaiserswerther Diakonie transportiert und später noch der Uniklinik Düsseldorf zugeführt.

Im weiteren Einsatzverlauf konnte das Zimmer schnell gelöscht werden und zur Entrauchung der gesamten Wohnung wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt.

Zur Brandursachenermittlung wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf zirka 10.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Düsseldorf

Marc Vogel

Pressedienst Feuerwehr Düsseldorf

Telefon: 0211.8920180

E-Mail: feuerwehr@duesseldorf.de

http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell