FW-BO: Rauchentwicklung aus einer Wohnung in Bochum Langendreer

Um 14:10 Uhr meldeten Nachbarn eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Altbau-Wohnhauses in der Eislebenerstraße. Die Leitstelle alarmierte die Löschzüge der Feuerwache Werne und der Innenstadt sowie den Rettungsdienst mit einem Notarzt. Da auf Klopfen und Rufen keine Reaktion aus der Wohnung erfolgte, öffneten die Einsatzkräfte die Wohnungstür mit einem Spezialwerkzeug. Der Mieter wurde schlafen auf der Couch vorgefunden. Ursache der Verrauchung war verbranntes Essen auf einem Elektroherd. Die Einsatzkräfte führten die Person aus dem Gebäude,löschten die Essensreste in der Küchenspüle und lüfteten die Wohnung mit einem Elektrolüfter. Nach der Untersuchung durch den Notarzt erfolgte der Transport des Mieters in ein Bochumer Krankenhaus zum Ausschluss einer Rauchgas-Intoxikation.

Es waren 40 Einsatzkräfte vor Ort. Um 14:50 Uhr war der Einsatz beendet.

