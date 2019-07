Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falsche Wasserwerker stehlen Bargeld

Essen (ots)

45470 MH.-Altstadt: In der Hingbergstraße haben gestern Nachmittag (30. Juli, 15:30 Uhr) zwei als Wasserwerker getarnte Trickdiebe Bargeld bei einem 62-jährigen Mülheimer entwendet.

Einer der falschen Wasserwerker wollte wegen eines angeblichen Rohrbruchs in die Wohnung des 62-Jährigen eintreten. Im Badezimmer lehnte der Trickdieb die Türe an und lenkte den Mülheimer ab, indem er ihn mehrfach bat, Gegenstände festzuhalten. In der Zwischenzeit betrat ein Komplize die Wohnung und durchsuchte diese. Nach etwa einer Viertelstunde wurde der 62-Jährige misstrauisch und forderte den falschen Wasserwerker auf, zu gehen. Dabei entdeckte er seinen Komplizen. Erst als die beiden Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, bemerkte der Mann, dass ihm Bargeld fehlte.

Der erste Trickbetrüger ist circa 180 cm groß, hat eine Glatze und ist schlank. Der zweite Unbekannte war mit etwa 165 cm deutlich kleiner, hatte dunkle, mittellange Haare und trug eine rosafarbene Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die gestern Auffälliges an der Hingbergstraße beobachtet haben, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell