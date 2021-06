Polizei Aachen

POL-AC: Überfall auf Pizzeria

Aachen (ots)

Eine Pizzeria in der Krakaustraße ist am vergangenen Samstagabend (05.06.2021) überfallen worden. Ein maskierter Täter hatte gegen 21.45 Uhr das Restaurant betreten und den Inhaber mit einer Waffe bedroht, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Mit dem Bargeld flüchtete er nach der Tat in Richtung Südstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Der Täter wird beschrieben als 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 m groß, kurze dunkle Haare, schlanke Statur, sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Er trug eine Jeanshose und einen Rucksack. Das Gesicht war bedeckt mit einem Mund-Nase-Schutz. Ferner trug er eine auffällige Brille, die an eine Art Taucherbrille erinnert haben soll, so die Zeugenaussage.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Täter oder dessen Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell