Polizei Aachen

POL-AC: 2. Nachtrag zur Meldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der Hahner Straße ( L 12 ) - Zeugenaufruf

Nordeifel/ Mulartshütte/ Lammersdorf (ots)

Die Aachener Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall (siehe unsere Meldungen vom 03.08.2020, 17.14 Uhr und 04.08.2020, 11.47 Uhr) Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und den beteiligten Fahrzeugen machen können. Insbesondere wird nach Zeugen gesucht, die zur Zeit des Verkehrsunfalls gegen 12.45 Uhr ebenfalls die Hahner Straße befahren haben und möglicherweise von den unfallverursachenden Fahrzeugen vor dem Unfall überholt wurden oder ihnen diese Fahrzeuge entgegengekommen sind. Auffällig ist dabei insbesondere ein schwarzer Pkw Hyundai mit zwei sehr auffälligen über das ganze Fahrzeug, Fronthaube, Dach und Heckklappe, verlaufenden dunkelroten Streifen. Bei dem zweiten Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen BMW 3er Modell. Wer hat diese beiden Fahrzeuge im Bereich Mulartshütte, Hahner Straße, Lammersdorf auch in der Zeit vor dem Unfall, also in den Mittags- und Vormittagsstunden, im Bereich rund um die genannten Orte oder auch im sonstigen Bereich der nördlichen Eifel festgestellt. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0241/ 9577-0 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577 - 34210 zu melden. (pw)

