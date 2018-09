POL-AC: Zwei Festnahmen nach versuchtem Geschäftseinbruch

Alsdorf (ots) - Eine aufmerksame Bürgerin beobachtete in der Nacht gegen 23:00 Uhr zwei Männer, die sich an der Eingangstür einer Praxis zu schaffen machten. Nach ihren Angaben, hebelte einer der Männer mit einem Brecheisen an der Tür. Ohne ihr Werk zu vollenden, entfernten sich die Beiden dann vom Tatort. Aufgrund der guten Beschreibung der Melderin wurden zwei Tatverdächtige durch eine Polizeistreife in der Nähe angetroffen. Die beiden neunzehn und einundzwanzig Jahre alten Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

