Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb flüchtet und schubst Supermarktmitarbeiter zur Seite

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße,

06.12.2021, 12.24 Uhr

Ein Ladendieb wurde von einem Supermarktmitarbeiter angesprochen und flüchtete. Kurze Zeit später wurde er gestellt.

Am Montag wurde ein Supermarktmitarbeiter von einem Kunden angesprochen und darauf hingewiesen, dass ein Mann soeben Waren in einem Rucksack verstaut hätte. Diese hätte der Mann an der Kasse nicht ausgepackt und bezahlt. Der Mitarbeiter sprach den Mann an. Es handelte sich um einen 31-jährigen Braunschweiger. Dieser packte zunächst Waren, die er zuvor bezahlt hatte, aus seinem Rucksack und stellte diesen auf den Boden. Als der Supermarktmitarbeiter in den Rucksack schaute und weitere Waren auffinden konnte, flüchtete der Braunschweiger. Als der Supermarktmitarbeiter ihn aufhalten wollte, wurde er zur Seite geschubst. Es gelang dem Mann jedoch, den Ladendieb einzuholen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der Supermarktmitarbeiter verletzte sich leicht an der Hand. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls und Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell