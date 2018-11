POL-BS: Raub am späten Nachmittag

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kanzlerfeld 15.11.2018, 16.25 Uhr

Bei Einbruch der Dämmerung wurde einer 84-Jährigen die Handtasche gewaltsam entrissen.

Am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr war die Frau nach ihrem Einkauf zu Fuß auf dem Weg nach Hause. Sie trug eine Tasche mit Lebensmitteln in der einen Hand und ihre Handtasche über der Schulter, so dass sie diese schräg vor ihrem Oberkörper festhalten konnte.

Als sie auf einem Gehweg war, der als Verbindungsweg zwischen zwei Straßen genutzt wird, sprach sie jemand von hinten mit dem Wort "Entschuldigung" an. Zeitgleich entriss ihr diese Person ihre am Körper getragene Handtasche. Durch dieses kraftvolle Vorgehen, stürzte die ältere Dame zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Der Täter entkam unerkannt. Doch seine Beute dürfte einen Wert von 20 Euro kaum übersteigen.

