POL-BS: Diebstahlsopfer fahndet selbst nach Täter

Braunschweig (ots) - Braunschweig, 11.09.2018 Die Geschädigte eines Taschendiebstahls hat den mutmaßlichen Täter im Rahmen einer eigenständigen Suche gefunden und der Polizei zugeführt. Der 36-Jährigen war am Dienstagnachmittag in einem Geschäft am Waisenhausdamm die Geldbörse gestohlen worden. Kurz darauf erhielt sie eine Mitteilung ihrer Bank, dass jemand versucht habe, mit ihrer Bankkarte Geld abzuheben, was aber an der falschen Pin-Eingabe scheiterte. Ihr Verdacht fiel auf einen Mann, der als einziger mit im Laden war. Auf eigene Faust fahndete sie nach dem Verdächtigen und sah ihn zwei Stunden später tatsächlich am Ägidienmarkt. Die Frau rief die Polizei und verfolgte den nun Flüchtenden mit ihrem Fahrrad. Eine Funkstreife fasste den mutmaßlichen Täter im Bereich "Rimpaus Garten". Der 36-Jährige räumte nach anfänglichem Leugnen den Diebstahl ein. Das entwendete Portemonnaie konnte nach seinem Hinweis in einem Müllbehälter in der Stobenstraße gefunden werden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3034 und -3032

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell