Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (88) hält Unbekannte von Einbruch ab

Bochum (ots)

Am 17. März hat ein 88-jähriger Bochumer in Bochum-Wattenscheid zwei Unbekannte mit lauten Schreien von seinem Wohnungsfenster vertrieben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden unbekannten Männer gegen 19.30 Uhr zunächst an der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Johannesstraße geklingelt. Nachdem ihnen geöffnet wurde, gelangten sie von diesem aus in den Hinterhof des Grundstücks. Dann machten sie sich an den Rollläden eines Fensters der Wohnung des 88-Jährigen zu schaffen, der sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung aufhielt. Mit Schreien schlug der Bochumer die Eindringlinge in die Flucht.

Die beiden Unbekannten waren laut Angaben des Bochumers dunkel gekleidet, trugen Mützen und Gesichtsmasken. Sie sollen über 175 cm groß gewesen sein.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell