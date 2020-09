Polizei Bochum

POL-BO: Heute Fußgänger, morgen Radfahrer: Jeder ist mal "der Andere" - Polizei wirbt für mehr Rücksicht

Bochum (ots)

Na, wer ist denn da hinter Ihnen zu sehen? Erschrecken Sie sich bitte nicht, denn unsere Verkehrssicherheitsberater sind zurzeit verstärkt auf den Radtrassen in Bochum, Herne und Witten unterwegs - dank unseres Lastenfahrrads "Ida" und den Sicherheitswesten sind sie schnell als "Polizei" erkennbar.

"Wir wollen mit Fußgängern und Radfahrern ins Gespräch kommen, um auf mögliche gefährliche Situationen aufmerksam zu machen", nennt PHKin Eva Waga-Paluch, stellvertretende Leiterin der Verkehrsunfallprävention, den Grund für die Aktion. "Uns ist es auch wichtig, Verständnis für den jeweils anderen Verkehrsteilnehmer zu wecken."

Am gestrigen Dienstag, 1. September, waren zwei Berater und eine Beraterin auf der Springorum-Trasse unterwegs. Das Lastenfahrrad Ida fungiert dabei aber nicht nur als Türöffner für Gespräche, sondern bietet auch viel Platz für Infomaterial oder auch Malbücher und Polizeimützen zum Basteln.

Die Verkehrsunfallprävention führt diese Aktion fort und wird immer wieder an verschiedenen Stellen in Bochum, Herne und Witten zu sehen sein. Sprechen Sie die Kolleginnen und Kollegen an und denken Sie daran: Jeder ist mal "der Andere". Achten Sie aufeinander, so dass alle immer sicher und gut zu Hause ankommen - egal ob zu Fuß, auf dem Rad oder Pedelec oder mit dem Auto.

