Polizei Bochum

POL-BO: Fahndungserfolg nach Ladendiebstahl

Bochum (ots)

Am 23. November 2019 kam es in einem Drogeriemarkt an der Kortumstraße in Bochum zu einem Ladendiebstahl. Ein bis dato unbekannter Mann hatte dort mehrere Parfumflaschen entwendet.

Mit richterlichem Beschluss war ein Lichtbild zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben.

Zwischenzeitlich konnte ein 36-jähriger Bochumer als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Wir bedanken uns bei den Medien für die Unterstützung und bitten darum, dass veröffentlichte Bild nicht weiter zu nutzen.

