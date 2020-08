Polizei Bochum

POL-BO: Bei der Tat gestört: Kripo sucht Zeugen eines Bäckerei-Einbruchs

Bochum (ots)

Einbrecher sind am Wochenende in eine Bäckerei in Bochum-Langendreer eingestiegen. Sie wurden bei der Tat gestört und flüchteten.

Am Samstagmorgen, 1. August, hebelten die Täter gegen 4.30 Uhr ein Fenster der Bäckerei auf der Hauptstraße 192 auf und versuchten, den Tresor gewaltsam zu öffnen. Zur selben Zeit erschien jedoch eine Mitarbeiterin zur Arbeit, weshalb die Täter durch den Hinterausgang flüchteten.

Die Einbrecher erbeuteten Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8105 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell