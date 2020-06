POL-BO: Bochum/Wattenscheid / Knapp 100 Hinweise: Der Standort des goldenen Löwen steht fest!

Polizei Bochum

Bochum/Wattenscheid

Knapp 100 Hinweise: Der Standort des goldenen Löwen steht fest!

Bochum (ots)

Am gestrigen 23. Juni stellten wir die Frage, wie dieser goldene Löwe auf die Skater-Anlage an der Straße "Auf dem Esch" in Wattenscheid gekommen ist und wo er möglicherweise gestohlen wurde.

Zumindest die zweite Frage scheint geklärt zu sein. Knapp 100 Hinweise gingen über die sozialen Netzwerke, das Telefon oder durch das Aufsuchen der Polizeiwache Wattenscheid bei uns ein.

Durchweg wurde das Restaurant an der Einmündung Hattinger Straße/Wasserstraße in Bochum-Weitmar benannt, wo einer der beiden dort stehenden Löwen fehlt.

Das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 ( Tel.: 0234 / 909-8405) versucht nun zu ermitteln, wer die Skulptur entwendet hat. Es gibt Hinweise darauf, dass der Löwe auch kurzfristig im Weitmarer Schlosspark gestanden haben soll.

