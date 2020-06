Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (37) stürzt im Wald - Schwer verletzt im Krankenhaus!

Witten / Hagen (ots)

Zu einem Sturz eines Radfahrers ist es am späten Abend des 9. Juni in einem Wittener Waldstück gekommen. Der 37-jährige Hagener wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann war mit zwei weiteren Radfahrern in einem Waldgebiet nahe der Wetterstraße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der Hagener gegen 21.55 Uhr mit seinem Pedelec und fiel zu Boden.

Bei dem Sturz, der Radler trug einen Helm und Schutzprotektoren, wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Die weiteren Ermittlungen hat das Bochumer Verkehrskommissariat aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell