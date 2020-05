Polizei Bochum

POL-BO: Motorollerfahrer stürzt bei Regen: Fahrer (21) und Beifahrerin (17) verletzt

Bochum (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 21-Jähriger aus Witten mit seinem Motoroller auf der Unterstraße in Bochum gestürzt. Er und seine Beifahrerin (17, aus Witten) wurden ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 17.30 Uhr war ein 21-jähriger Rollerfahrer aus Witten mit seiner Beifahrerin auf der Unterstraße in Langendreer unterwegs. Nach aktuellem Kenntnisstand kam er kurz vor der Kreuzung "Am Neggeborn" bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und stürzte. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Straßenverkehr war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

