Polizei Bochum

POL-BO: Tasche am Lenker: Radfahrerin (78) verliert Gleichgewicht und stürzt

Bochum (ots)

Offenbar zu schwer beladen war eine 78-jährige Radfahrerin aus Bochum: Mit einer Einkaufstasche am Lenker stürzte sie am Samstagabend, 21. März, in Bochum-Wiemelhausen.

Gegen 20 Uhr war die Seniorin auf der Wasserstraße unterwegs. In Höhe des dortigen Geldinstituts verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Ein zufällig vorbeikommender Jugendlicher (14, aus Bochum) kümmerte sich um die 78-Jährige und rief die Polizei.

Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Seniorin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

