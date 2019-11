Polizei Bochum

POL-BO: Weitere Zeugen gesucht! Zwei Bochumerinnen (54/55) nach Verkehrsunfall in Bochum schwer verletzt

Bochum (ots)

Wie erst heute Vormittag in einer Pressemitteilung berichtet, ist es am gestrigen 20. November (Mittwoch, gegen 17:45 Uhr) auf der Josephinenstraße in Bochum-Grumme zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Zwei Frauen (54/55) überquerten die Fahrbahn - an der für sie Grünlicht zeigenden Fußgängerampel - und wurden von einem Pkw erfasst. Die Bochumerinnen wurden dabei schwer verletzt.

Es werden nun weitere Zeugen gesucht, die zur Klärung des Unfallhergangs beitragen können.

Zur ersten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4446032

Das ermittelnde Verkehrskommissariat nimmt Hinweise unter 0234 909-5205 (zu Bürozeiten) entgegen.

