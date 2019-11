Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht! Einbruch in Kindergarten

Bochum (ots)

In der Nacht vom 5. auf den 6. November (18.00 - 7.00 Uhr) ist es zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Haydnstraße 27a in Bochum-Harpen gekommen.

Noch unbekannte Täter hebelten, nach aktuellem Kenntnisstand, ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Die Kriminellen durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten neben Bargeld auch einen Beamer, eine Kamera und einen Laptop.

Wer hat etwas gesehen? Das örtliche Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Nina Witt

Telefon: 0234 909-1026

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell