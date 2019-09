Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrer nach Verkehrsunfall in Wiemelhausen schwer verletzt

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag um 13.05 Uhr setzt ein 54-jähriger Bochumer mit seinem Pkw von einem auf der Markstraße in Bochum-Wiemelhausen gelegenen Parkplatz auf die Fahrbahn zurück und übersieht dabei einen herannahenden 16-jährigen Kraftradfahrer aus Bochum. Der Kradfahrer kollidierte frontal mit dem Heck des Pkw, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei eine Beinfraktur zu. Nach Eintreffen des angeforderten RTW wurde der Kradfahrer nach erfolgter Erstversorgung in ein nahe gelegenes Bochumer Krankenhaus transportiert, wo er zur weiteren Behandlung stationär verblieb. Der 54-jährige Bochumer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen wird der Gesamtsachschaden auf ca. 3500 EUR beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Markstraße im Bereich der Unfallstelle bis 14.05 Uhr komplett gesperrt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Verkehrskommissariat.

