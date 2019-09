Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Einbruch in Lagerraum - Polizei sucht Zeugen!

Herne (ots)

In Herne-Baukau sind Unbekannte in ein Zentrallager für Parfüm- und Kosmetikwaren gewaltsam eingedrungen und haben hochwertige Artikel entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 00.20 Uhr am 9. September schlugen Kriminelle mehrere Oberlichter auf dem Dach der Lagerhalle an der Baukauer Straße 45 ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie eine bisher unbestimmte Anzahl hochwertiger Parfümartikel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei fragt: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?"

Hinweise hierzu nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter der Durchwahl -4441 entgegen.

