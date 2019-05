Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Kurz vor Geschäftsschluss - Bewaffneter Raubüberfall auf Getränkemarkt

Bochum (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen 16. Mai kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall auf den Getränkemarkt an der Elsa-Brändström-Straße 29 in Bochum-Weitmar.

Um 19.27 Uhr, wenige Minuten vor Geschäftsschluss, betraten zwei mit schwarzen Sturmhauben maskierte Männer das Geschäft. Unter Vorhalt von schwarzen Schusswaffen forderte das kriminelle Duo den Angestellten (38) auf, das Bargeld herauszugeben. Mit der Beute flüchteten die beiden Räuber zu Fuß in Richtung Hattinger Straße.

Die Männer, die dunkel gekleidet waren und akzentfreies Deutsch sprachen, sind circa 20 Jahre alt, 180 cm groß und schlank.

Das ermittelnde Bochumer Fachkommissariat für Raubdelikte (KK 13) bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4305 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



