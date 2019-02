Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Zukunftstag bei der Polizeiakademie Niedersachsen in Rekordzeit in Nienburg, Oldenburg und Hann. Münden ausgebucht

Am 28. März findet der diesjährige Zukunftstag an der Polizeiakademie Niedersachsen statt. Auch in diesem Jahr war die Nachfrage wieder so immens, dass alle Plätze in kürzester Zeit vergeben waren. "Wir sind sehr beeindruckt über das hohe Interesse und freuen uns über die vielen Kinder und Jugendlichen, die mehr über den Polizeiberuf erfahren wollen", so Susanna Taubensee von der Pressestelle der Polizeiakademie und Hauptverantwortliche für den Zukunftstag am Standort Nienburg. Auch die Plätze in Oldenburg und Hann. Münden sind bereits ausgebucht. Jetzt dürfen sich insgesamt 80 Kinder und Jugendliche auf den 28. März freuen, denn es wird ein spannendes Programm rund um den Polizeiberuf an allen Studienorten geben.

