Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Krippe in Lappenstuhl

Bramsche (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmittag drangen ein oder mehrere Unbekannte in die Räumlichkeiten der Krippe am Malgartener Damm ein. Fenster und Türen wurden aufgehebelt, um ins Objekt zu gelangen. Mehrere Räume wurden durchsucht. Entwendet wurde nach erste Einschätzung nichts. Der entstandene Sachschaden übertrifft mögliches Diebesgut. Hinweise zu dem Einbruch werden beim Kommissariat in Bramsche unter 05461/915300 entgegengenommen.

