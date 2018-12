Wallenhorst (ots) - Aus einer Lagerhalle an der Hansastraße entwendeten unbekannte Täter zwischen Samstagvormittag und Sonntagnachmittag 200 Badarmaturen. Die Einbrecher dürften ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

