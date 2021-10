Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Diebesgut zum Verkauf angeboten

Neuenhaus (ots)

Ein 19 Jahre alter Lingener steht im Verdacht, mehrere Fahrräder gestohlen zu haben. Der junge Mann hatte mindestens zwei Räder auf der Plattform "Ebay-Kleinanzeigen" zum Verkauf angeboten. Für die Abwicklung des Verkaufs platzierte der mutmaßliche Täter das Diebesgut an einem Wohnhaus in Neuennhaus. Die Käufer sollten dann das Geld an einem genannten Ort bei dem Wohnhaus ablegen und das vermeintlich gekaufte Fahrrad mitnehmen. Ein Zeuge wurde auf die Fahrräder aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den amtsbekannten Lingener ermitteln. Er wurde vor Ort angetroffen, als er das Geld aus dem Verkauf abholen wollte. Nach der Vernehmung des 19-Jährigen auf der Wache, wurde er wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

