Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

An der Straße Schwarzer Weg in Twist kam es zu zwei Einbrüchen. Zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter versucht in einen Raiffeisenmarkt einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Im selben Zeitraum sind unbekannte Täter in einen dortigen Getränkemarkt eingebrochen. Sie entwendeten mehrere Stangen Zigaretten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden.

