Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

PapenburgPapenburg (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche ist es um 18.50 Uhr auf dem Radweg des Umländer Wiek links zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gekommen. Der verursachende Radfahrer stürzte in Folge der Kollision und flüchtete anschließend in Richtung Combi-Markt. Das Fahrrad des schiebenden Fußgängers wurde beschädigt. Der Radfahrer war ca. 30 Jahre alt, hatte kurzes schwarzes Haar und war mit einer roten Jacke sowie einer blauen Jeans bekleidet. Er war mit einem silbernen Damenrad unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell