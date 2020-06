Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Aufsitzrasenmäher und Werkzeug gestohlen

Werlte (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Donnerstag auf zwei landwirtschaftliche Anwesen an der Wiester Straße. Die Täter drangen in ein ehemaliges Stallgebäude ein und stahlen einen Aufsitzrasenmäher des Herstellers Viking sowie zwei verschlossene Fahrräder, darunter ein Pedelec.

Bei einer weiteren Tat entwendeten sie aus einer Werkstatt sowie einem Bullenstall diverses Werkzeug.

Wie die Täter das Diebesgut abtransportierten ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des Entwendungsschadens dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

