Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Trotz Corona: Tuning Szene ruft zu Versammlung auf

Papenburg (ots)

Der Polizei Im Emsland ist es am späten Freitagabend gelungen, ein Treffen der Tuning Szene in Papenburg zu unterbinden. Trotz der geltenden Allgemeinverfügung des Landkreises Emsland, riefen die bislang unbekannten Initiatoren zu einem sogenannten "Corona Midnight Meeting" auf dem Combi-Parkplatz in Aschendorf auf. Treffen dieser Art sind aktuell strengstens untersagt. Die Polizei im Emsland konnte mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei verhindern, dass die Versammlung wie geplant stattfand. Die Tuner wichen mit den etwa 60 Fahrzeugen wichen auf unterschiedliche Treffpunkte im Stadtgebiet aus. Aufgrund der starken Polizeipräsenz und den strikten Kontrollen, entfernten sich die Teilnehmer wenig später. Es wurden 25 Platzverweise ausgesprochen und etwa 20 Personalien festgestellt.

